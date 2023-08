Nouvelle finale pour Messi et l'Inter Miami, en Coupe des Etats-Unis

Mené 2-0 à une vingtaine de minutes du terme, Miami a pu se reposer sur le septuple Ballon d'or: Messi a délivré deux offrandes à Leonardo Campana, d'abord à la 68e sur coup-franc, puis au bout du temps additionnel (90e+7).

En prolongations, les deux équipes ont marqué, poussant le score à 3-3 et la rencontre aux tirs au but.

La "Pulga", premier tireur, n'a pas flanché et ses coéquipiers non plus. Et comme en finale de la Leagues Cup contre Nashville -- remportée aux tirs au but --, c'est le gardien Drake Callender qui a mis fin à la séance, en repoussant la tentative de Nick Hagglund.