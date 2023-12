Nuno Espirito Santo dirigera Orel Mangala et Divock Origi à Nottingham Forest

Le Portugais Nuno Espirito Santo a été nommé au poste de manager à Nottingham Forest, qui vient de se séparer de Steve Cooper. L'entraîneur de 49 ans a paraphé un contrat de deux ans et demi auprès du club d'Orel Mangala et Divock Origi qu'il dirigera dès samedi contre Bournemouth, comme l'a annoncé le communiqué de Forest publié mercredi.

Nuno a connu deux expériences en Angleterre, après avoir dirigé Rio Ave (Portugal), Valence (Espagne) et Porto (Portugal). La première, la plus réussie, s'est déroulée à Wolverhampton de 2017 à 2021, lorsqu'il a emmené le club du Championship à la Premier League, et à un quart de finale d'Europa League. Il a ensuite rejoint Tottenham mais y a fait long feu, étant limogé après seulement quatre mois en charge des Spurs.

Le Portugais s'est ensuite envolé pour l'Arabie saoudite où il a entraîné Al-Ittihad entre juillet 2022 et novembre 2023. Malgré un titre la saison dernière, Nuno Espirito Santo n'a pas été conservé par le club qui a recruté entretemps les Français Karim Benzema et Ngolo Kanté, entre autres.