Nurio Fortuna "revient au niveau" qu'il espère après sa blessure à la cuisse

Nurio Fortuna a connu un début de saison perturbé par une blessure à la cuisse qui l'a tenu écarté des terrains entre la mi-septembre et début novembre. "Je me sens beaucoup mieux, je sens que je reviens au niveau que j'espère et qu'on attend de moi", a confié le défenseur angolais en conférence de presse mercredi, à la veille du duel de Conference League contre Zorya Louhansk.

Fortuna avait manqué le match aller contre Zorya Louhansk (1-1), en septembre. "Nous avons bien analysé l'équipe. On sait qu'elle viendra ici pour gagner. Elle est motivée à jouer contre nous, et nous sommes prêts à ça."

La Gantoise serait assurée de passer l'hiver européen avec un partage. Une victoire conjuguée à une défaite du Maccabi Tel-Aviv contre Breidablik qualifierait directement les Gantois pour les huitièmes de finale de la compétition. "Nous sommes conscients de l'importance de ce match et de l'opportunité de passer. Nous voulons toujours aller le plus loin possible et faire un beau parcours comme l'an passé, voire meilleur", a souligné le défenseur. L'an passé, les Buffalos avaient été éliminés en quarts par West Ham, futur vainqueur.

Son équipier Gift Orban n'a pas caché sa frustration contre l'Union après une montée au jeu tardive. "Il était un peu fâché car il voulait jouer, il veut toujours apporter quelque chose à l'équipe", a indiqué Fortuna. "Il est conscient qu'il est important pour le groupe. On sait qu'on peut compter sur lui et le groupe l'aide beaucoup, pas que moi, tout le groupe. Je lui conseille de continuer à travailler, espérer une opportunité et faire différence dès qu'il rentre sur le terrain."