Odoi et Skov Olsen dans le onze brugeois face à Besiktas

L'entraîneur du FC Bruges Ronny Deila a choisi de titulariser Denis Odoi et Andreas Skov Olsen dans son onze de base qui affronte Besiktas jeudi à Istanbul dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la Conference League (groupe D). Tajon Buchanan et Ferran Jutgla débutent eux la rencontre sur le banc.