OHL, accroché au Club Bruges, ne profite pas du partage entre Anderlecht et le Standard

Angel Kerkohve a donné deux buts d'avance aux Brugeoises au bout de sept minutes (4e, 7e). Les Louvanistes ont complètement inversé la tendance après la pause avec des buts de Dilja Zomers (53e, 2-1), Nikée van Dijk (56e, 2-2) et Jeslynn Kuijpers (65e, 2-3) mais Celien Guns a offert un point au Club (79e, 3-3).

OHL ne profite pas du partage entre Anderlecht et le Standard pour prendre seul la tête. Plus tôt samedi, Anderlecht et le Standard n'ont pas réussi à se départager dans le Clasico féminin qui s'est terminé sans le moindre but.