Okumu est confiant avant West Ham: "Pourquoi devrions-nous baisser les bras?"

"Nous allons vivre une grande soirée de football avec notre stade, qui affichera complet", s'est réjoui Okumu.."Nous avons réalisé un beau parcours pour arriver là où nous sommes. Ce n'est quand même pas si mal? Nous devons croire en nos chances et passer au tour suivant, même si c'est contre West Ham. Bien sûr, cet adversaire évolue en Premier League, le plus grand championnat du monde. Et oui, ce championnat est au-dessus de notre Jupiler Pro League, mais pourquoi devrions-nous déjà baisser les bras?"

"Michael était notre leader en défense. Evidemment qu'il nous manque, mais nous devons continuer sans lui. On s'intéresse à moi maintenant, mais je peux assumer cette responsabilité. Contre l'Union, nous avions un plan et nous l'avons bien exécuté. West Ham est une équipe avec de la taille. Nous verrons ce que nous parviendrons à faire jeudi soir, mais je suis confiant."