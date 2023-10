Olaigbe satisfait de son rôle: "Agréable de sortir du banc et de marquer à chaque fois"

"C'est vraiment agréable d'entrer en jeu et de marquer à chaque fois" a réagi l'espoir du Cercle Bruges. "C'est toujours bon de prendre les trois points". Olaigbe, tout sourire, a même décrypté son but : "Mario Stroeykens m'a donné le ballon, je me suis orienté vers l'extérieur, j'ai frappé du gauche et le ballon est rentré".

L'attaquant est aussi très satisfait de la dynamique collective : "Nous avons pris un départ parfait. L'équipe fait un excellent travail et nous devons continuer comme ça".