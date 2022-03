Olivier Giroud de retour en équipe de France pour pallier le forfait de Benzema

(Belga) Didier Deschamps a rappelé Olivier Giroud en équipe de France pour la première fois depuis l'Euro, après le forfait de Karim Benzema. La Fédération française de football (FFF) l'a annoncé samedi.

Plus tôt dans la journée, le Real Madrid avait annoncé que Benzema, touché au mollet, était indisponible pour le 'Clasico' contre Barcelone dimanche et pour le rassemblement de l'équipe de France en vue des rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire, à Marseille, le vendredi 25 mars, et contre l'Afrique du Sud, le mardi 29, à Lille Métropole. Pour le remplacer, Deschamps a rappelé Giroud. L'attaquant de 35 ans, 110 présences et 46 buts sous le maillot des 'Bleus', a inscrit 8 buts en 20 matchs avec l'AC Milan. Son dernier match avec l'équipe de France est le huitième de finale de l'Euro perdu contre la Suisse l'été dernier. Il était alors monté au jeu. (Belga)