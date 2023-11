Onana buteur avec Everton face au Burnley de Kompany, Trossard et Arsenal déçoivent

Opposé au Burnley de Vincent Kompany en huitième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Amadou Onana a marqué et permis à son club d'Everton de se qualifier pour le tour suivant (3-0). Dans le même temps, Leandro Trossard et Arsenal ont réalisé une contre-performance sur le terrain de West Ham (3-1).

Titulaire lors des dix premières journées de championnat avec les Toffees, Onana n'a pas été mis au repos par Sean Dyche, son entraîneur. Le milieu de terrain a marqué le deuxième but de son équipe (53e) : sur un corner de la droite, il a bien suivi la remise de Dominic Calvert-Lewin de la tête et a marqué du pied droit. Le défenseur anglais James Tarkowski avait ouvert le score en première mi-temps (13e) et Ashley Young a marqué un troisième but dans les arrêts de jeu (90e+3).

Onana a joué 79 minutes et a été remplacé par Idrissa Gueye. Pour Burnley, Ameen Al Dakhil, Hannes Delcroix et Miké Trésor étaient titulaires et ont disputé tout le match.