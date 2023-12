Onana manque son tir au but et Everton est éliminé de la Coupe de la Ligue par Fulham

Fulham s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise (EFL Cup) aux dépens d'Everton, mardi soir à Liverpool. La qualification s'est jouée aux tirs au but, le score étant de 1-1 après les 90 minutes. On a tout de suite procédé aux tirs au but. Amadou Onana avait la possibilité de qualifier les Toffees mais il manque le 5e envoi de son équipe imité par Gueye dans le 8e tir. Si bien que Fulham s'est finalement imposé 6-7.

Amadou Onana était titulaire dans le milieu des Toffees et a disputé l'entièreté du match. Pour Fulham, Timothy Castagne a passé la rencontre sur le banc, Kenny Tete lui étant préféré au poste d'arrière droit.

L'expérimenté Michael Keane a ouvert le score contre son camp (41e) et Beto a égalisé pour Everton en fin de match (82e). Les quatre premiers tireurs d'Everton ont réussi leur tentative tandis que Bobby De Cordova-Reid avait raté le quatrième tir des Cottagers. Onana tira trop mollement dans l'axe et son envoi fut repoussé. Après l'échec d'Idrissa Gueye, Tosin Adarabioyo qualifiait Fulham.

Dans le même temps, Middlesbrough (Championship, 2e division) a dominé Port Vale (League One, 3e division) sur le score de 0-3 et s'est également qualifié pour les demi-finales, tout comme Chelsea. Les Blues ont rejoint in-extremis Newcastle (1-1) à la 90e grâce à Mudryk, avant de remporter la séance de tirs au but 4-2 à Stamford Bridge. Callum Wilson avait ouvert le score à la 16e en faveur des Magpies.

Le dernier quart de finale verra s'opposer Liverpool et West Ham mercredi soir à Anfield et sera suivi du tirage au sort des demi-finales, qui se jouent en deux manches (aller et retour).