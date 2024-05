Ondrejka absent, Kerk et Balikwisha titulaires avec l'Antwerp pour affronter l'Union

Gyrano Kerk et Michel-Ange Balikwisha seront les deux ailiers titulaires dans le système de Mark van Bommel, à l'occasion de la finale de la Coupe de Belgique jeudi face à l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur néerlandais a laissé Jacob Ondrejka hors de la feuille de match, tandis que Jelle Bataille s'assiéra sur le banc.

Devant Senne Lammens dans les cages, le capitaine Toby Alderweireld sera aux côtés de Zeno Van Den Bosch en défense centrale. Owen Wijndal à gauche et Ritchie De Laet à droite assureront les flancs.

Deux changements sont donc à recenser par rapport à l'équipe qui a débuté la dernière rencontre de championnat face à Bruges, dimanche dernier. Outre Ondrejka, Chidera Ejuke ne sera pas titulaire et débutera la rencontre en tant que remplaçant. Blessé, Bataille avait manqué les deux derniers matchs de l'Antwerp et son entraîneur a préféré prendre ses précautions en ne l'intégrant pas dans son onze.

Mandela Keita et Eliot Matazo sont reconduits comme pare-chocs devant la défense et premiers relayeurs du ballon. Devant eux, Jurgen Ekkelenkamp complète le triangle de l'entrejeu.

Sur le front offensif, Vincent Janssen sera donc entouré par Kerk et Balikwisha. Pour Gyrano Kerk, il s'agit seulement de la deuxième titularisation depuis le 4 février dernier. Il avait également été dans le onze de base dans le match face à l'Union (défaite 4-1), le 28 avril dernier. Balikwisha retrouve quant à lui une place de titulaire après avoir été remplaçant face à Bruges. Il était monté au jeu et avait inscrit un but sur pénalty.

Composition: