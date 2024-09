Openda rate un penalty pour Leipzig, Bornauw et Vranckx s'inclinent face à Theate

À Wolfsburg, Sebastian Bornauw, Aster Vranckx et les leurs jouaient face au Francfort d'Arthur Theate. Bornauw était titulaire pour Wolfsburg, tout comme Theate à Francfort. Vranckx, quant à lui, figurait avec les remplaçants. Francfort s'est imposé 1-2 grâce à un doublé d'Omar Marmoush (30e, 82e sur penalty). Ridle Baku a inscrit le seul but de Wolfsburg. Bornauw et Theate ont disputé toute la rencontre. Vranckx est entré à la 71e. Francfort compte 6 points, Wolfsburg 3.

En Serie A, Come et Ignace Van der Brempt affrontaient Bologne. L'ancien arrière-droit du Club Bruges a débuté la rencontre, terminée par un partage 2-2, sur le banc et ne l'a pas quitté de tout le match. Les buts du match ont été inscrits par Nicolo Casala contre son camp (5e, 1-0) et Patrick Cutrone (53e, 2-0) pour Côme, et par Santiago Castro (76e, 2-1) et Samuel Iling Junior (90e+1, 2-2) pour Bologne. Côme, promu, prend son deuxième point de la saison.