Opération réussie pour le joueur d'Ostende Dapo Mebude après son accident de la route

Selon un communiqué d'Ostende, Mebude a été opéré avec succès. "Demain, nous aurons normalement des informations plus précises sur sa situation. Nous remercions d'ores et déjà le personnel médical de l'AZ Saint-Jean de Bruges pour les soins prodigués. Nous pensons à Dapo et à sa famille et leur souhaitons beaucoup de courage et un prompt rétablissement en ces temps difficiles", peut-on lire dimanche soir.

Dapo Mebude a été formé chez les Rangers et a joué dans plusieurs sélections nationales écossaises chez les jeunes. Depuis 2022, l'attaquant joue le KVO. Le match d'entraînement prévu dimanche contre Knokke a été annulé.