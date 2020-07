Opération réussie pour Matz Sels (Strasbourg), absent plusieurs mois

(Belga) Le gardien de but Matz Sels a été opéré avec succès de sa rupture du tendon d'Achille gauche, vendredi en Belgique. Son club le Racing Club de Strasbourg (Ligue 1) a annoncé la bonne nouvelle samedi. Il va devoir désormais se rétablir pendant plusieurs mois.

Le gardien de but de 28 ans s'est blessé lors d'un entraînement mercredi. Il va manquer le début de la nouvelle saison en Ligue 1 programmé le 22 août. Sels a toujours un contrat avec Strasbourg, 10e du championnat dernière saison, jusqu'en juin 2024. Il y joue depuis 2018 après avoir évolué à La Gantoise, Newcastle et Anderlecht. Sels a joué 35 rencontres la saison dernière en tant que titulaire. Il a réalisé 8 clean-sheets en Ligue 1 et 3 en Europa League (qualifications).