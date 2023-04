Osasuna vient à bout de Bilbao et se hisse en finale

Vainqueur 1-0 à l'aller, Osasuna a subi le but d'Inaki Williams qui a remis les deux équipes à égalité. Le score n'a plus évolué durant le temps règlementaire et les deux équipes ont disputé les prolongations. A la 116e minute, Pablo Ibanez a envoyé Osasuna en finale.

Osasuna disputera la deuxième finale de son histoire après celle perdue en 2005 contre le Betis.