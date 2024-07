Oscar Villegas nouveau sélectionneur de la Bolivie

Zago avait été démis de ses fonctions jeudi après moins d'un an passé à la tête de la sélection et une Copa America catastrophique où les Boliviens ont terminé derniers du groupe C avec trois défaites en trois matches, dix buts encaissés et un seul marqué.

Son successeur, Villegas, est âgé de 54 ans et a été l'entraîneur des clubs boliviens de Bolivar et Always Ready.