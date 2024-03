Ostende affirme avoir réglé ses dettes et reprend espoir devant la Commission des licences

Ostende a affirmé lundi avoir réglé ses dettes et retrouvé l'espoir de faire bonne figure devant la Commission des licences pour le football professionnel. Celle-ci lui avait laissé dix jours de plus pour effacer son ardoise. L'ultimatum s'achevait lundi sous la menace d'un nouveau retrait de points.

Ostende est en effet 14e dans le championnat de D2 avec 25 points, pour 23 à Seraing et 17 au SL16 FC en position tous les deux de réglables.

Sur le plan extra-sportif, les Ostendais ont affirmé avoir réglé ce jour leurs arriérés en matière de lois sociales, de TVA et de salaires, pour un montant de 1,1 million d'euros. Un coup de force réalisé par l'équipe formée autour de l'administrateur provisoire Werner Van Oosterwyck et qui redonne l'espoir aux Côtiers de ne plus se voir retirer des points. "Nous pensons que cela sera officiel demain (mardi) devant la Commission des licences", souligne le communiqué.

La prochaine étape, c'est le rachat du club. Trois candidats resteraient en lice, selon Ostende. "En réglant les dettes, nous avons franchi une étape importante. Un rachat devrait désormais logiquement être la prochaine étape. Mais, je ne veux pas fixer de date précise à ce sujet. Nous progressons pas à pas. Ce serait bien sûr un soulagement à tous les niveaux si nous pouvions rapidement assurer notre maintien", a ajouté Werner Van Oosterwyck.

En gros problèmes financiers, Ostende n'avait déjà obtenu sa licence que sous réserves, puis avait écopé de 6 points de pénalité au classement en décembre. Les Ostendais ont ensuite été sanctionnés d'une amende de 177.500 euros et d'un retrait d'un point encore, mais pour 2024-2025.