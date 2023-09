Ostende contraint au partage, le Club NXT corrige le Standard

Ostende a mis moins de vingt minutes pour concrétiser une occasion et prendre l'avantage au score grâce à Henderson (19e). Cependant, cette avance a été réduite neuf minutes plus tard par l'égalisation de Karetsas (28e).

Le deuxième but des Côtiers a surpris tout le monde puisque le tir d'Henderson a pris la direction du poteau avant de rebondir à deux reprises : sur le montant et sur le pied du gardien limbourgeois pour terminer sa course au fond des filets (50e).