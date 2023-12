Ostende crée la surprise et élimine Genk 3-1 après prolongation

La magie de la Coupe de Belgique a eu lieu à la Diaz Arena d'Ostende où, le club de Challenger Pro League s'est qualifié 3-1 après prolongation pour les quarts de finale au détriment du Racing Genk, lauréat de l'épreuve à cinq reprises et pas plus tard qu'en 2021.

En déplacement chez les Kustboys, Wouter Vrancken a une nouvelle fois fait largement tourner son noyau et n'a gardé que trois titulaires de dimanche. Le coach de Genk, qui a également opté pour l'alternance dans le but, a aligné Hendrik Van Crombrugge. Les Limbourgeois ont dominé pendant une vingtaine de minutes mais Andi Zeqiri (9e), Luca Oyen (11e, 13e) et Anouar Ait el Hadj (21e) n'ont pas profité de ce moment fort. Finalement, les Ostendais sont passés le plus près du but d'ouverture lorsqu'une frappe d'Ewan Henderson a heurté la transversale (34e).

À la reprise, Thomas Basila a donné l'avance aux Côtiers d'un coup de tête (65e, 1-0) et Anouar El Hadj a clôturé une belle combinaison sur le flanc droit (69e, 1-1). Jusqu'à la fin du temps réglementaire et pendant les prolongations, Genk a eu le plus d'occasions mais lancé dans la profondeur, Robbie D'Haese a une nouvelle fois donné l'avance aux Kustboys (112e, 2-1). Et après avoir remporté un duel contre Patrik Hrosovsky, le remplaçant Luis Hartwig a glissé tranquillement le ballon au fond des filets (120e+2, 3-1).