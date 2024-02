Ostende écope d'une amende de 177.500 euros et un retrait d'un point pour 2024-2025

"Les Américains et le cabinet externe de comptabilité n'ont pas suivi les dossiers en lien avec le Fair-play Financier et à la Viabilité du football professionnel belge", a expliqué Van Oosterwyck. "Certains paiements n'ont pas été effectués. La Commission des licences a accepté nos arguments mais nous devons quand même payer une amende de 177.500 euros et écopons d'un retrait d'un point pour la saison prochaine. Nous pouvons accepter ces sanctions mais d'autres mesures peuvent être envisagées dans le futur contre les vrais responsables de cette situation."

Prolongé en tant qu'administrateur temporaire jusqu'au 3 juillet, Van Oosterwyck espère qu'une solution sera trouvée avant cette date et indique que le club discute actuellement avec cinq candidats repreneurs intéressants. "Cela ne veut pas dire que nous sommes proches d'un accord. Comme le comptable externe désigné par les Américains n'a pas suivi tous les dossiers, cela prend plus de temps que prévu d'établir les chiffres. Tout devrait être plus clair d'ici deux semaines et nous pourrons alors débuter les négociations financières avec les candidats acheteurs."