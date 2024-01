Ostende élimine le RWDM et rejoint le dernier carré

Ostende est le deuxième qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de football. Le dernier représentant de la Challenger Pro League a éliminé le RWDM 2-0, mercredi soir. Les deux autres quarts de finale qui devaient se jouer en parallèle (OH Louvain - Antwerp et Union Saint-Gilloise - Anderlecht) ont été reportées à cause des importantes chutes de neige sur le pays. Les Côtiers affronteront le vainqueur d'OH Louvain - Antwerp dans le dernier carré.