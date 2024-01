Ostende a mis en place un nouveau comité de gestion

Dans le but de "ramener plus de stabilité et de coordination" après les départs du président Frank Dierckens et de l'entraîneur intérimaire Michiel Jonckheere, le KV Ostende a annoncé mardi qu'il avait mis en place une nouvelle gestion.

Melanie Maroy (COO) et Ralph Gevaert (CFO) ont pris place aux côtés du directeur sportif Nils Vanneste et du directeur général de l'école des jeunes Rik Coucke. "Melanie, Ralph, Nils et Rik sont engagés dans le club depuis 50 ans et donneront tout, avec l'ensemble du personnel, pour donner à notre beau club la stabilité qu'il mérite", a communiqué le KVO.

Mardi, les Côtiers ont publié un nouveau communiqué annonçant que Randy Frankel et Michael Kalt, qui avaient investi dans le club via leur société Partners Path Capital, avaient quitté le Conseil d'administration du club. Chien Lee, Paul Conway, Grace Hung et Max Kothny forment désormais le CA d'Ostende.