Ostende partage face à l'Antwerp, tenant du titre, en demi-finale aller

Chez les Kustboys, Jamath Shoffner a aligné Brent Gabrïël dans le but comme lors des précédents matches de Coupe. Côté anversois, Mark van Bommel a également donné sa chance au gardien réserve Senne Lammens et a titularisé Mandela Keita et Arbnor Muja à la place de Gyrano Kerk et Vincent Janssen. Après une escarmouche menée par Mohamed Berte et Siebe Wylin (3e), Ostende s'est retranché dans son camp. Comme à l'exception de Lammens, tous les Anversois campaient dans leur zone, les Kustboys étaient sous pression. S'il a eu la main ferme sur une reprise de la tête de Chidera Ejuke (7e), Gabriël n'a rien pu faire sur un tir appuyé de Doumbia (24e, 0-1). Ostende est soudainement devenu plus actif dans la moitié de terrain anversoise et Henderson a égalisé d'une frappe tournante à distance (37e, 1-1).

Après la pause, les Côtiers, qui ont répété le même schéma, ont pu compter sur la vigilance de Jonas Vinck sur un centre d'Owen Wijndal (50e). Jurgen Ekkelenkamp (51e) et Doumbia (57e) ont aussi testé la défense ostendaise. A la 61e, le coach des Kustboys a lancé Daniel Perez qui, associé à Berte, a rendu la vie difficile aux Anversois. Néanmoins, Ostende est resté dans le match grâce à Gabriël qui a d'abord paré un tir de Jacob 'Ondrejka avant de s'allonger sur une reprise de Jelle Bataille (71e).