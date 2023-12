Ostende pénalisé de 3 points et interdit de transferts par la Commission des Licences

Parmi les transactions concernées, il est notamment question de l'achat de Juan David Fuentes Garrido au FC Barcelone, cet été, et du prêt de Mateo Barac par le club russe du KS Samara pendant la deuxième partie de la saison dernière. Les justificatifs de ces transactions étaient dus le 31 octobre et le 29 août, respectivement. Les autres documents manquants portent sur des paiements de la sécurité sociale, du précompte professionnel et de la TVA, entre les mois de septembre et octobre.

L'article P7.42 du règlement fédéral a permis à la Commission des Licences d'infliger ainsi une interdiction de transferts de joueurs susceptibles de jouer en équipe première et une pénalité de 3 points en conséquence. Le club sera également contraint d'aligner deux joueurs (de plus de 21 ans) en moins dans son effectif.