Ostende pénalisé de six points supplémentaires par la Commission des Licences

Le KV Ostende s'est vu infliger une nouvelle pénalité de six points par la Commission des Licences pour le football professionnel en Belgique. La fédération belge de football (RBFA) en a fait l'annonce jeudi, quelque 24 heures après une première pénalité de trois points et une interdiction de transferts formulée à l'égard du club côtier. Il est à nouveau question de justificatifs faisant défaut pour plusieurs transactions financières.

Comme mercredi, la Commission a fait appel à l'article P7.42 pour sanctionner Ostende. Elle a nommé trois transferts pour lesquels le club avait failli à ses obligations: la vente de Tatsuhiro Sakamoto au club anglais de Coventry cet été, le prêt entrant de Mateo Barac par le club russe du KS Samara la saison dernière, et le prêt entrant de Daniel Pérez, venu du Club NXT cette saison. Six autres manquements ont été pointés du doigt, en rapport avec la sécurité sociale, le précompte professionnel et la TVA, entre autres.

"Cette décision est le résultat d'une troisième infraction. Le club avait déjà été sanctionné le 14 novembre pour une première infraction (contrôle du mois de septembre: interdiction de transferts et deux joueurs en moins dans l'effectif) et le 19 décembre pour une deuxième infraction (contrôle du mois d'octobre: pénalité de trois points et deux joueurs en moins dans l'effectif)", a expliqué la RBFA dans son commentaire.