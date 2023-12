Ostende pénalisé de trois points et interdit de transferts par la Commission des Licences

Parmi les transactions concernées, il est notamment question de l'achat de Juan David Fuentes Garrido et du prêt de Barac. Les autres documents manquants portent sur des paiements de la sécurité sociale, du précompte professionnel et de la TVA, entre les mois de septembre et octobre 2023. L'article P7.42 du règlement fédéral a permis à la Commission des Licences d'infliger ainsi une interdiction de transferts et une pénalité de 3 points en conséquence. Le club devra également aligner deux joueurs en moins dans son effectif.

Avec 3 points en moins, Ostende reculerait de la 12e à la 15e et avant-dernière place du classement de Challenger Pro League. Les Côtiers compteraient 13 points, soit le même total que la lanterne rouge, les Francs Borains.