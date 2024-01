Ostende pourra accueillir son public face à Zulte Waregem

Le CEO Benjamin Ehresmann a d'abord regretté que "les affaires internes soient mises en avant", confirmant toutefois que le club était en "mode survie". "Cependant, le match de dimanche prochain peut se dérouler dans des conditions normales. C'est-à-dire avec des stadiers, avec de la restauration, avec tout. Cela signifie-t-il que nos problèmes à long terme sont résolus ? Certainement pas, mais si je n'y croyais plus, je ne serais pas là non plus. Nous continuons tous à travailler sur des solutions pour que ce club ait un avenir financier et sportif stable".

En décembre, Ostende, relégué la saison dernière en Challenger Pro League, avait été pénalisé de neuf points par la Commission des Licences pour le football professionnel en Belgique, ce qui l'avait fait reculer à la 16e et dernière place du classement (7 points). Les Côtiers ont également été privés de transferts. Alors que le club est dans une situation très difficile, des médias avaient affirmé que les stadiers n'étaient plus payés, compromettant l'accueil du public pour les prochaines rencontres.