Ostende refait un retard de deux buts pour s'imposer à Beveren

Ostende a remporté une spectaculaire victoire à Beveren (2-3) en fermeture de la 24e journée de Challenger Pro League, dimanche. Les Côtiers étaient menés de deux buts, mais ils se sont dépassés pour arracher les trois points et rétablir l'écart avec la zone rouge.

Ostende est 13e avec 25 points, puisque son total de 31 points a été amputé de 6 points par la Commission des licences. Le Lierse compte autant de points après son succès contre les Francs Borains, alors que Seraing (22 points) est 15e et premier relégable malgré sa victoire contre le Patro Eisden. Beveren est 8e avec 36 points, à 3 points de Dender et du top 6.

Daci (23e) et Koyalipou (54e) ont cru avoir bâti le succès de Beveren, mais Fuentes a inscrit un doublé éclair (68e et 74e) pour permettre aux Kustboys d'égaliser. Finalement, c'est Berte qui a arraché la victoire (80e) et offert les trois points aux visiteurs.