Ostende se sépare de Stijn Vreven

Le KV Ostende s'est séparé de son entraîneur Stijn Vreven, a annoncé lundi le club de Challenger Pro League. Ses assistants Kurt Bataille et Michiel Jonckheere vont "temporairement" prendre en charge l'équipe première.

Ostende est actuellement 14e et dernier non relégable de la Challenger Pro League avec 15 points en 15 matchs. Les Côtiers restent sur trois matches sans victoire, dont deux défaites consécutives. Le 0-2 subi contre Beveren, dimanche, aura été fatal à Vreven. L'entraîneur de 50 ans était arrivé en début de saison au KVO, après avoir entraîné notamment Lommel United, Waasland-Beveren, NAC Breda, le Beerschot, Lokeren, Trencin et Dessel Sport.

"Nous devons constater que la mayonnaise n'a malheureusement pas assez pris", a résumé le manager sportif Nils Vanneste. "Stijn est connu pour son enthousiasme et sa mentalité de gagnant, mais cela ne s'est pas reflété uniquement sur le terrain. Mais je ne veux pas blâmer uniquement Stijn pour cela, les joueurs doivent aussi se regarder dans le miroir et se rendre compte qu'ils doivent faire mieux. Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux avec le potentiel de joueurs. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était temps d'intervenir."