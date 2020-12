Otto Baric, ex-sélectionneur de l'Autriche et de la Croatie, est décédé

(Belga) L'ex-sélectionneur de l'Autriche et de la Croatie Otto Baric est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé la Fédération croate de football.

Baric a été sélectionneur de l'Autriche d'avril 1999 à novembre 2001. Dans son pays natal, la Croatie, il a été responsable de l'équipe nationale de 2002 à 2004. Avec les Croates, il a participé à l'Euro 2004 au Portugal et a été pendant un certain temps le plus ancien coach à exercer sur un Championnat d'Europe, jusqu'à ce que son record soit battu en 2012 par l'Italien Giovanni Trapattoni, alors sélectionneur de l'Irlande. En Bundesliga autrichienne, il a remporté sept titres nationaux, avec le Wacker Innsbruck, le Rapid Vienne et le SV Salzbourg. Avec ces deux derniers clubs, il a également atteint la finale d'une Coupe d'Europe, en 1985 (Coupe des vainqueurs de coupe) et 1994 (Coupe de l'UEFA), respectivement avec le Rapid Vienne et Salzbourg.