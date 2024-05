"Oublier le reste et se concentrer sur la finale", dicte Anthony Moris avant l'Antwerp

Comme son entraîneur Alexander Blessin après lui, Moris a souligné à quel point la finale de la Coupe de Belgique constituait un événement à part. "C'est un moment hors du temps. On sent une atmosphère particulière, même si on joue en plein milieu des playoffs." Selon lui, il faut oublier le championnat et "tout ce qui se passe" pour vivre pleinement l'instant.

En contemplant le trophée posé devant lui, Moris a parlé du sacre qu'il avait connu en tant que troisième gardien du Standard, en 2011. "Je connais un peu la sensation de gagner ce genre de trophée, mais c'est particulier d'y participer. Cela laisse un très bon sentiment."