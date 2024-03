Oud-Heverlee Louvain et le Club YLA qualifiés pour la finale

En déplacement à Zulte Waregem, les Louvanistes n'ont laissé aucune chance au Essevee avec une victoire 0-7. Marie Detruyer (15e, 0-1), Jeslynn Kuijpers (25e, 0-2) et Valesca Ampoorter (30e, 0-3) ont donné trois buts d'avance à OHL au repos. En seconde période, Saar Janssen (48e, 0-4), Aurélie Reynders (54e, 0-5), Nikee Van Dijk (56e, 0-6) et Linde Veefkind (60e, 0-7) ont donné au score son allure finale.

La 'Bataille des Flandres' entre le Club YLA et La Gantoise a été plus disputée et les deux équipes ont dû se départager aux prolongations. Rania Boutiebi a inscrit le but de qualification pour les Brugeoises au début des 30 minutes supplémentaires (95e, 1-0).