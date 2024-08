Oud-Heverlee Louvain reste invaincu et partage contre le Cercle Bruges

Oud-Heverlee Louvain et le Cercle Bruges ont partagé l'enjeu (1-1), ce dimanche, lors de la 4e journée de Jupiler Pro League. Kevin Denkey a ouvert la marque pour les Brugeois (16e), mais Youssef Maziz a permis à OHL de recoller au score en fin de première période (37e). Au classement, Louvain reste invaincu avec ce troisième partage et obtient son 6e point de la saison. Le Cercle stagne avec 4 points et une 10e place.