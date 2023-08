Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2028

Dembélé, 26 ans, a signé un contrat de cinq avec les Parisiens. Il évoluait depuis 2017 au FC Barcelone et avait renouvelé en 2022 son bail avec les Blaugrana jusqu'en 2024. Paris a profité d'une clause de cession de 50 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Rennais.

Arrivé en provenance du Borussia Dortmund en 2017 pour 135 millions d'euros, le Français a disputé 185 matchs sous les couleurs blaugrana avec à son compteur 40 buts et 43 assists. Avec les Catalans, il a remporté trois titres de champion d'Espagne (2018, 2019 et 2023), deux Copa del Rey (2018 et 2021) et deux Supercoupe d'Espagne (2018 et 2023).