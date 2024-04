Partage en quarts aller entre Plzen et la Fiorentina, les potentiels adversaires de Bruges

La Fiorentina a partagé l'enjeu 0-0 sur la pelouse du Viktoria Plzen jeudi lors de la manche aller des quarts de finale de Conference League. Les deux équipes, qui affronteront le vainqueur de la confrontation entre le PAOK Salonique et le Club Bruges en demi-finales, n'ont jamais réussi à inscrire un but dans un match qui a manqué d'occasions et de rythme.