Partage entre Bornauw (Cologne) et Casteels (Wolsfburg), Axel Witsel et Dortmund accrochés

(Belga) Cologne, avec Bornauw, et Wolfsburg, avec Casteels, ont partagé les points samedi lors de la 10e journée de Bundesliga (2-2). Dortmund, avec Axel Witsel comme unique belge, a perdu de précieux points à Francfort (1-1).

Privé de son buteur Erling Haaland et de Thomas Meunier, tous deux blessés, le Borussia Dortmund n'a pu faire mieux qu'un match nul à Francfort (1-1), avec Axel Witsel pendant 90 minutes mais sans Thorgan Hazard, resté sur le banc. C'est Francfort qui avait rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de l'ex-trudonnaire Daichi Kamada (9e) avant que Giovanni Reyna n'égalise peu de temps après le retour des vestiaires (56e). Dortmund est 3e avec 19 points et loupe l'opportunité de revenir sur le Bayern (22 points) et Leipzig (20 points), qui s'affrontent à 18h30. Francfort est 8e avec 13 points. Sebastiaan Bornauw et Koen Casteels ont chacun joué l'intégralité de la rencontre entre Cologne et Wolfsburg (2-2). Jan Thielmann s'offrait son premier but en Bundesliga et ouvrait le score (18e). Maximilian Arnold égalisait dix minutes plus tard (29e) mais Ondrej Duda rendait l'avantage à Cologne juste avant la pause (43e). Au retour des vestiaires, le meilleur buteur des Loups, Wout Weghorst égalisait (47e), inscrivant ainsi son 7e but sur les 7 derniers matchs. Au classement, Wolfsburg reste 5e avec 18 points alors que Cologne stagne en bas de classement. Bornauw et ses coéquipiers sont 15e avec 7 points. Tout en bas du classement, l'Arminia Bielefeld l'a emporté 2-1 face à Mayence qui restait pourtant sur 3 matchs sans défaite après ses 6 revers initiaux. Nathan De Medina a suivi la rencontre depuis le banc, Dimitri Lavalée n'était pas dans le groupe du côté de Mayence. Bielefeld (7 points) remporte sa deuxième victoire de la saison et sort provisoirement de la zone rouge (16e), où se trouve maintenant Mayence, 17e avec 5 unités. (Belga)