Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, en tête de la Bundesliga, se sont quittés sur un match nul (2-2) vendredi, pour le choc de la 4e journée du championnat d'Allemagne.

Le Bayern a mené à deux reprises, via Harry Kane (7e) et Leon Goretzka (86e), mais le Bayer est revenu au score à chaque fois, grâce à Alejandro Grimaldo (24e) et Exequiel Palacios (90e+4).

Les deux équipes restent en tête de la Bundesliga avec 10 points chacun.