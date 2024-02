Pas de mauvaise surprise pour le NEC Nimègue face à l'ADO La Haye en Coupe

Le NEC a rapidement pris l'avantage grâce à Koki Ogawa (2e). Dirk Proper (61e) et Tjaronn Chery (67e) ont enfoncé le clou en seconde période.

Plus tôt dans la soirée, Galatsaray s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Turquie. Sans Dries Mertens, laissé au repos, le club d'Istanbul a dominé Bandirmasporn, club pensionnaire de deuxième division (4-2). Davinson Sanchez (26e), Halil Dervisoglu (36e), Tete (40e) et Carlos Vinicius (90e+5) ont marqué pour Galatasaray alors que Sergen Picinciol (45e+3) et Remi Mulumba (77e, ex-Eupen) ont permis à Bandirmaspor de sauver l'honneur.