Pas de miracle pour Lynen et le Werder Breme face au Bayern

Senne Lynen et le Werder Brême n'ont rien su faire face à l'armada bavaroise qui l'a emporté 0-4, avec un doublé de Sané (4e, 90e), le premier but de Kane sous ses nouvelles couleurs (75e) et un but tardif de Mathys Tel (90+4e). Senne Lynen était titulaire pour le Werder Breme et a disputé 68 minutes pour son premier match au service des 'Werderaner'.