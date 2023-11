Pas de procédure contre Florenzi

Florenzi, 32 ans, va être entendu prochainement par le procureur de Turin, mais selon la presse italienne, son cas se rapproche de celui de Nicolo Zaniolo qui a reconnu avoir utilisé ces plateformes illégales pour des parties de poker et de blackjack.

Florenzi, passé par le PSG en 2020-21 sous la forme d'un prêt, faisait partie de l'équipe d'Italie, sacrée championne d'Europe en 2021. Il a été sélectionné à 49 reprises, la dernière fois en juin 2022.

Au total, quatre joueurs sont impliqués dans cette affaire des plateformes illégales: alors que Zaniolo et Florenzi n'ont pas été pénalisés par la FIGC, Sandro Tonali (Newcastle) et Nicolo Fagioli (Juventus) ont écopé respectivement d'une suspension de dix et sept mois.

Tonali a été sanctionné le plus durement, car il a reconnu avoir parié sur des matches de ses anciennes équipes, Brescia et l'AC Milan, lorsqu'il portait leur maillot.