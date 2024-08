Pas de Romelu Lukaku ou d'Axel Witsel dans la sélection de Tedesco, Duranville appelé

Romelu Lukaku et Axel Witsel sont les deux grands absents de la liste de 23 joueurs du sélectionneur Domenico Tedesco pour les deux prochains matchs des Diables Rouges en Ligue des Nations, révélée vendredi. Tedesco a notamment laissé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale au repos à la demande de l'intéressé, tandis qu'il a appelé Julien Duranville (18 ans) pour la première fois en équipe nationale seniors.

Lukaku et Witsel manqueront donc à l'appel pour les deux prochains matchs de la Belgique, de même que Yannick Carrasco et Leandro Trossard. Le sélectionneur a expliqué son intention de donner des opportunités à des jeunes joueurs, tandis qu'il "connaît assez les plus anciens" pour se permettre de les mettre de côté. Kevin De Bruyne est cependant sélectionné: "une exception, car c'est le capitaine", a justifié Tedesco en conférence de presse, à Tubize.

Romelu Lukaku a personnellement demandé au sélectionneur de ne pas être sélectionné, après "avoir vécu une présaison mouvementée". Jan Vertonghen, qui est actuellement blessé, est également absent.