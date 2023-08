Pas de Super Coupe d'Europe pour Kevin De Bruyne

Manchester City avait remporté sa première Ligue des Champions en battant l'Inter de Milan de Romelu Lukaku (1-0), ce qui lui vaut de pouvoir disputer sa première Super Coupe d'Europe contre le vainqueur de l'Europa League, les Espagnols du FC Séville mercredi (21h00) à Athènes.

Pep Guardiola a convoqué un groupe de 22 joueurs dans lequel ne figurent pas non plus Bernardo Silva et Ruben Dias alors que John Stones effectue son retour.