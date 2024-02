Pas de supporters de Beveren à Waregem en raison d'un effectif policier insuffisant

Selon Van Ryckeghem et Cordier, la sécurité des supporters visiteurs ne peut pas être garantie, mais Beveren, de son côté, n'accepte pas cette décision. Le club parle d'un "précédent dangereux" et demande au Essevee, ainsi qu'à la Pro League, de reconsidérer la décision.

"Cette décision unilatérale du bourgmestre pour un match sans risque accru crée un précédent très dangereux : n'importe quel bourgmestre peut invoquer une raison pour ne pas recevoir les supporters visiteurs dans ce cas. Le SK Beveren et la Pro League demandent à Kurt Van Ryckeghem, bourgmestre de Waregem, et à Eddy Cordier, président de Zulte Waregem, de reconsidérer cette décision afin de garantir la sécurité de tous les supporters et l'intégrité du jeu et de la compétition."

Zulte Waregem est l'actuel numéro deux de la Challenger Pro League, Beveren occupe la septième place.