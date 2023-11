Pas de surprise dans le onze de l'Union à Linz

L'Union jouera donc en 3-5-2 avec Anthony Moris au but, Koki Machida, Christian Burgess et Kevin McAllister en défense, Loïc Lapoussin, Alessio Castro-Montes, Charles Vanhoutte, Lazare Amani et Cameron Puertas dans l'entrejeu et un duo d'attaque composé de Denis Eckert et Mohammed Amoura.

L'Union Saint-Gilloise, qui avait battu Linz sur le fil 2-1 il y a deux semaines à Bruxelles, est 2e du groupe E avec 4 points, à égalité avec Toulouse, derrière Liverpool (9). Linz est dernier sans le moindre point. L'Union sera assurée de terminer au moins 3e, et donc de passer l'hiver européen, en cas de victoire en Autriche. Le vainqueur du groupe sera qualifié pour les 8e de finales, le 2e jouera les barrages de l'Europa League et le 3e sera repêché en barrages de la Conference League.