Pas de surprise dans les rangs de l'Union où Sadiki remplace Vanhoutte, suspendu

Le gardien Anthony Moris, préservé à l'aller, retrouve les buts saint-gillois. Devant lui, la défense est composée des trois titulaires du match aller avec Christian Burgess, Koki Machida et Kevin Mac Allister.

Au milieu de terrain, Noah Sadiki de retour de suspension remplace Charles Vanhoutte, qui avait reçu un carton rouge au Lotto Park. Dans l'axe, il évoluera aux côtés de Cameron Puertas et Mathias Rasmussen, qui étaient également dans le onze de base jeudi dernier. Alessio Castro-Montes et Loïc Lapoussin occuperont à nouveau les flancs et Mohamed Amoura et Gustaf Nilsson rempilent en attaque.