Pas de vainqueur entre les promus Côme et Parme

Tous deux promus en Serie A cette saison, Côme et Parme ont partagé l'enjeu (1-1) samedi après-midi lors de la 8e journée du championnat italien. Les deux clubs restent au coude à coude au classement: Côme est 14e avec 9 points, deux de plus que Parme, 15e.

Ange-Yoan Bonny a ouvert le score pour les Parmesans (20e) et Nico Paz (45e) a égalisé avant la pause, sur un service de l'ancien de Genk et de Zulte Waregem Alieu Fadera. Ignace Van der Brempt a joué l'intégralité de la rencontre pour Côme, Mandela Keïta a débuté sur le banc mais a joué les 20 dernières minutes pour Parme.

Au même moment, le Genoa et Bologne ont également partagé (2-2) à Gênes. Koni De Winter, blessé, n'a pas participé à la rencontre. Bologne est 13e avec 9 points et le Genoa 17e avec six points. De Winter et ses coéquipiers n'ont remporté qu'une victoire en huit matchs.