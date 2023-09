Pas de victoires pour les Belges en MLS mercredi

Les joueurs belges présents en Major League Soccer (MLS) n'ont pu goûter à la victoire lors des rencontres disputées mercredi dans ce championnat américain de football. Christian Benteke (DC United), Brecht Dejaegere (Charlotte FC) et Dante Vanzeir (New York Red Bulls) ont été contraints au partage avec leur franchise. Logan Ndenbe (Kansas City) a perdu.

Titulaire avec les Red Bulls de New York, Dante Vanzeir a aussi fait match nul (1-1) contre Austin FC, mais il a cependant cédé sa place dès la 18e minute, touché au dos.

Brecht Dejaegere est monté au jeu à la 68e minute pour Charlotte accroché par Philadelphia Union après avoir pourtant mené 2 buts à 0 (2-2).

Logan Ndenbe a joué tout le match avec Kansas, battu 0-3 par Nashville SC.

Après 30 rencontres, au classement de la Conférence Ouest, DC United est 9e (36 points), Charlotte 12e (33 points, 28 matches) et New York 14e et avant-dernier (31 points, 29 matches). A l'Ouest, Kansas City est 11e (35 points). Les neuf premiers de chacune des deux Conférences se qualifient pour les playoffs.