Patrick Kluivert, coach d'Adana Denirspor: "Je peux compter sur tout mon noyau"

Ejecté de la Ligue des champions et puis de l'Europa League, le Racing Genk dispute les barrages de la Conference League contre Adana Demirspor.

"Genk est une jeune et talentueuse équipe, qui ne doit pas être sous-estimée. Le niveau du championnat de Belgique est élevé tout comme celui de Turquie,. Je pense qu'ils sont comparables. Nous devons avant tout compter sur nos propres qualités. Pour cela, je peux déjà compter sur tout mon noyau. Tout le monde est en forme. C'est la première fois que je viens à Genk et j'attends le match avec impatience."

Adana Demirspor a déjà disputé deux tours préliminaires de Conference League, éliminant les Roumains de Cluj et les Croate d'Osijek. La saison dernière, le club a terminé quatrième de la Süper Lig, et cette saison, il a décroché quatre victoires en six matchs.

Andreaw Gravillon est un nouveau venu chez les Eclairs bleus. "Mais l'intégration s'est très bien passée. Je connaissais aussi beaucoup de joueurs avant de signer à Adana. Le duel contre Genk est très important. Nous sommes à deux matchs des poules et nous sommes confiants", a assuré le défenseur français.