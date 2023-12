Patrick Kluivert remercié de son poste d'entraîneur à Adana Demirspor

Après trois partages de rang, Kluivert, 47 ans, a fait les frais de la défaite 2-3 contre Samsunspor, formation du bas de tableau, samedi en championnat. Adana Demirspor occupe la 5e place en Süper Lig.

Passé par l'Ajax, l'AC Milan, Barcelone, Newcastle, Valence ou encore le PSV en tant que joueur, l'ancien international néerlandais avait rejoint Adana Demirspor après une longue période sans club. Il a notamment entraîné l'équipe B de Twente, les équipes nationales de Curaçao et du Cameroun (avec Clarence Seedorf). Il a aussi été assistant au Brisbane Roar en Australie, à NEC Nimègue et en équipe nationale néerlandaise et officié durant une courte période comme directeur sportif du PSG et responsable de la formation de Barcelone.