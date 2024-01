Paul Onuachu remplace Sadiq Umar dans la sélection du Nigeria

L'ancien Soulier d'Or et joueur de Genk Paul Onuachu a remplacé Sadiq Umar, blessé, dans la sélection du Nigeria pour la Coupe d'Afrique des Nations, a annoncé la fédération nigériane de football vendredi.

Umar, qui évolue à la Real Sociedad, doit faire l'impasse sur la CAN qui débute samedi à cause d'une blessure au genou. Onuachu, 29 ans, joue cette saison pour le club turc de Trabzonspor où il est prêté par Southampton. Umar est le troisième forfait dans les rangs nigérians après Wilfred Ndidi (Leicester, ex-Genk) et Victor Boniface (Leverkusen, ex-Union).

Le Nigeria comptera deux joueurs de Jupiler Pro League dans sa sélection avec Raphael Onyedika (Club Bruges) et Alhassane Yusuf (Antwerp) mais aussi deux anciens avec Victor Osimhen (Naples, ex-Charleroi) et Moses Simon (Nantes, ex-La Gantoise).